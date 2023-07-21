16-летний юноша из Архангельска может сесть надолго за сбыт наркотиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 16-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере).

По версии следствия, летом текущего года несовершеннолетний обвиняемый в одном из мессенджеров договорился с неустановленными лицами распространять наркотические средства на территории города Архангельска. Реализуя преступный умысел, он забрал из тайника синтетический наркотик массой не менее 249,1 грамма. Юноша планировал сбыть свертки с наркотиком путем оборудования тайников с «закладками». Его противоправные действия пресекли сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области, которые изъяли у несовершеннолетнего наркотик в особо крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере предусматривает наказание на срок от 15 до 20 лет лишения свободы.