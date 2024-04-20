Прокуратура Архангельской области выявила бардак в сфере ЖКХ

Надзор в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры.

За январь-апрель 2024 года органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено свыше 1 тысячи нарушений закона, в целях их устранения принято 507 актов прокурорского реагирования, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 196 должностных лиц, предостережено о недопустимости нарушений закона 180 лиц.

Нарушения выявлены в действиях органов контроля (надзора), местного самоуправления, ресурсоснабжающих компаний и управляющих организаций при обслуживании жилищного фонда, содержании объектов жилищно-коммунального хозяйства, их передачи коммерческим компаниям без проведения конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашении.

Например, по материалам проверки прокуратуры Пинежского района за нарушение правил эксплуатации электроустановок и объектов транспортировки энергоносителей Северо-Западным управлением Ростехнадзора руководитель электросетевой компании привлечен к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ.

Исполняя представление прокуратуры г. Архангельска, внесенное руководителю ООО «Архстроймонтаж» в связи с разморозкой в зимний период системы водоснабжения в многоквартирном доме, управляющей компанией выполнены работы по замене участка трубы холодного водоснабжения с последующим утеплением и установкой греющего кабеля, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокурорами г. Архангельска, прокурорами Верхнетоемского, Виноградовского, Плесецкого и Шенкурского районов, Приморским межрайонным выявлены незаконные договоры аренды 148 объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных органами местного самоуправления без проведения конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений. В целях устранения нарушений, расторжения незаконных договоров приняты меры прокурорского реагирования, в том числе искового характера.

Работа в данном направлении продолжается.