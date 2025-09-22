Архангельская область встречает отопительный сезон многочисленными жалобами

Вопросы подготовки Архангельской области и Ненецкого автономного округа к отопительному периоду 2025 – 2026 годов остаются на контроле органов прокуратуры, при наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования.

В текущем году в жилищно-коммунальной сфере прокурорами выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона, принято 1,5 тыс. актов прокурорского реагирования.

Особое внимание уделяется профилактическим мерам – прокурорами 455 лиц органов власти и организаций предостережено о недопустимости нарушений закона.

К примеру, о недопустимости нарушений закона при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону прокурором Мезенского района объявлены предостережения главе Мезенского муниципального округа и руководителю ресурсоснабжающей компании. Нарушений не допущено, отопительный сезон в округе начат своевременно.

Отсутствие нормативного запаса топлива на котельных в Няндомском районе, неготовность многоквартирных домов к отопительному сезону явилось основанием для объявления прокурором Няндомского района в августе 2025 года предостережений руководителям ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, органа местного самоуправления.

В связи с незавершением в полном объеме подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду прокурором 05.09.2025 главе администрации Няндомского муниципального округа внесено представление.

Завершение подготовки к отопительному сезону 2025 – 2026 годов и его прохождение находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.



