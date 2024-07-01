В Архангельской области продолжают обманывать и обижать дольщиков строительства

В первом полугодии 2024 года прокурорами в сфере долевого строительства выявлено131 нарушение закона, в целях их устранения внесено более 40 актов прокурорского реагирования о недопустимости нарушений закона, предостережено 16 лиц.

Пресекались нарушения в части несвоевременного завершения застройщиками строительства объектов, включения в договоры участия в долевом строительстве условий, ущемляющих права граждан, неразмещения обязательных сведений в единой информационной системе жилищного строительства.

Например, прокуратурой г. Северодвинска установлено, что 2 жилищных комплекса в установленный документами срок в эксплуатацию не введены. В целях устранения нарушений прокурором руководителям застройщиков внесены представления. Требования прокурора удовлетворены, работы по строительству активизированы, дома введены в эксплуатацию, квартиры переданы гражданам.

За включение в договоры участия в долевом строительстве условий, ущемляющих права потребителей, по постановлениям прокуроров Управлением Роспотребнадзора по области 6 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ в виде штрафов.

По указанным фактам органами прокуратуры руководителям застройщиков внесены представления. Требования прокуроров удовлетворены, нарушения устранены, в договоры с 65 гражданами-участниками долевого строительства внесены изменения.

Мерами прокурорского реагирования обеспечено внесение застройщиками в городах Архангельске, Северодвинске и Котласе в единую информационную систему жилищного строительства актуальных сведений о строительстве 5 жилищных комплексов.

Надзорная деятельность прокурорами в данном направлении продолжается.