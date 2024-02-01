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Подготовка к отопительному сезону в Поморье вызывает вопросы у прокуроров

Вопросы подготовки Архангельской области и Ненецкого автономного округа к отопительному периоду 2024 – 2025 годов остаются на контроле органов прокуратуры, при наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования.

В текущем году в жилищно-коммунальной сфере прокурорами выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона, принято более тысячи актов прокурорского реагирования. 

Особое внимание уделяется профилактическим мерам – прокурорами 390 лиц органов власти и организаций предостережено о недопустимости нарушений закона, которые в последующем не допущены.

Например, прокурором Вилегодского района в августе 2024 года объявлено предостережение и. о. главы Вилегодского муниципального округа ввиду неопределения эксплуатирующих организаций по котельным и тепловым сетям в 5 населенных пунктах округа. После принятия мер прокурорского реагирования соответствующие договоры на эксплуатацию объектов заключены, объекты подготовлены к отопительному сезону.

Допущенные нарушения технической эксплуатации котельных и подготовки их к отопительному сезону явились основанием для внесения прокурором Ленского района представлений теплоснабжающим организациям. Требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены.

Завершение подготовки к отопительному сезону 2024 – 2025 годов и его прохождение находится на постоянном контроле органов прокуратуры. 

01 октябрь 10:21 | : Скандалы

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