В Архангельской области систематически нарушается закон о земле

Надзорная деятельность органов прокуратуры области направлена на укрепление законности в сфере исполнения земельного законодательства.

В рассматриваемой сфере в 2023 году выявлено 765 нарушений закона, для их устранения внесено 166 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 49 должностных лиц, в суд направлено 139 исков, принесено 82 протеста, предостережено 17 лиц.

В минувшем году в деятельности органов местного самоуправления выявлялись нарушения, связанные с несоблюдением сроков предоставления земельных участков, их отчуждением из муниципальной собственности.

По постановлениям прокуроров за нарушения порядка предоставления земельных участков судами к административной ответственности привлечено 8 должностных лиц органов местного самоуправления.

Так, по результатам рассмотрения возбужденного Онежским межрайонным прокурором дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.9 КоАП РФ, судом председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» администрации МО «Онежский муниципальный район» по факту необоснованного отказа заявителю в предоставлении земельного участка привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

В результате вмешательства органов прокуратуры в судебном порядке в хозяйственный оборот органами местного самоуправления вовлечены невостребованные земельные доли общей площадью 2 928,4 га на территории 7 муниципальных образований области.

Прокурорами к 13 органам местного самоуправления принято 14 мер реагирования, направленных на проведение кадастровых работ в отношении 219 мест захоронений, по результатам рассмотрения которых на учет уже поставлено 6 мест захоронений, заключен договор на выполнение кадастровых работ в отношении 44 таких мест.

Работа органов прокуратуры области в данном направлении продолжается.