В Онежском районе два разбойника наводили ужас на деревню Абрамовская

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее судимым за преступления против личности и собственности жителям Онежского района в возрасте 25 и 29 лет в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Следствием установлено, что обвиняемые узнали о хранении в одном из домов в деревне Абрамовская Онежского района крупной суммы денег и разработали план разбойного нападения с целью завладения ими. В ночь на 2 августа 2022 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к дому 59-летнего потерпевшего, под предлогом дать сигарет, убедили его открыть дверь, затем напали на мужчину, нанеся ему множественные удары металлической трубой, деревянной чуркой, а также руками и ногами по голове и телу, от которых тот скончался на месте преступления. После этого они проникли в дом, в котором спала 85-летняя мать убитого, обыскали жилище и похитили 320 тысяч рублей. С целью сокрытия следов преступления смыли и затерли следы крови, завернули тело потерпевшего в одеяло и сбросили в заброшенный колодец, закидав тело ветками.

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину и пояснили следователю, что в деревне ходили слухи, что мать потерпевшего хранит дома миллион рублей, поэтому они договорились завладеть денежными средствами, не намереваясь никого убивать. Во время совершения преступления были пьяны, поэтому нападение пошло не по плану.

На период следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.