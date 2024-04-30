В Архангельске уличный разбойник пытался убить женщину

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 (покушении на убийство, сопряженное с разбоем, не доведенные до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), ч. 2 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший блокирование и модификацию компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности), п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

Установлено, что обвиняемый в августе 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на участке местности, расположенном между проспектом Ленинградский и берегом реки Северная Двина в г. Архангельске, напал на 43-летнюю женщину, душил ее, а затем похитил принадлежащий ей мобильный телефон.

После этого, опасаясь, что его действия могут быть обнаружены иными лицами, утащил потерпевшую вглубь лесополосы, где нанес множественные удары в жизненно-важные органы и, будучи уверенным, что в результате причиненных им телесных повреждений и воздействия низких температур неминуемо наступит смерть потерпевшей, оставил ее на месте преступления и скрылся.

Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшей повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Женщина была обнаружена на месте преступления в ходе организованных поисковых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов и ее смерть не наступила.

После совершения преступлений, обвиняемый с помощью мобильного телефона потерпевшей сменил пароль в мобильном приложении банка, блокировав к нему доступ потерпевшей, и похитил с банковских счетов женщины денежные средства в общей сумме 46 600 рублей.