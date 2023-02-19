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В 2017 году в Коряжме совершено убийство почти по Достоевскому

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя г. Коряжмы Архангельской области, обвиняемого по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), а также п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство сопряженное с разбоем).

Установлено, что в г. Коряжме днем 21.02.2017 обвиняемый с целью хищения денежных средств и другого имущества у знакомой ему престарелой и одинокой женщины, 1935 г.р., а также ее убийства, пришел к ее квартире, заранее вооружившись молотком. После этого обвиняемый, используя надуманный повод, незаконно проник в квартиру, где напал на потерпевшую и нанес ей не менее трех ударов молотком по голове, причинив телесные повреждения, в том числе тупую открытую проникающую черепно-мозговую травму. Он обыскал квартиру и похитил имущество на общую сумму 1 450 рублей. Желая скрыть следы совершенного преступления, мужчина поджег кровать, на которой лежала обездвиженная им потерпевшая, и покинул квартиру.  

Пожар в квартире своевременно локализован сотрудниками МЧС, а пострадавшая доставлена в ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница». Однако, от полученных телесных повреждений женщина не приходя в сознание скончалась в больнице. 

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз личность преступника установлена. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Архангельский областной суд. 

01 июнь 14:24 | : Происшествия

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