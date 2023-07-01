Два архангельских подонка ограбили и убили пожилую женщину

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух безработных жителей г. Архангельска, обвиняемых по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), а также п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем).

Установлено, что 11.01.2023 в дневное время в г. Архангельске обвиняемые разработали план нападения на одинокую 77- летнюю женщину с целью хищения ее имущества. С этой целью они пришли к квартире потерпевшей, а когда она по их просьбе открыла дверь, один из нападавших при входе нанес ей удар ногой в область груди, отчего она упала на пол. Незаконно ворвавшись в квартиру, они продолжили избивать пожилую женщину, нанеся ей не менее 8 ударов руками и ногами по голове и телу.

В процессе избиения женщины, которая в силу своего возраста и состояния здоровья не могла оказать им сопротивление, один из обвиняемых обыскал квартиру и похитил денежные средства, телефон на общую сумму 16 256 рублей, а также банковскую карту. В продолжение своих противоправных действий обвиняемые стали требовать от потерпевшей сообщить им пин-код от банковской карты, а когда она отказалась задушили ее.

Один из обвиняемых вину в совершении указанных преступлений признал.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Архангельский областной суд.