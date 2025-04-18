Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жителю Поморья "перекрыли кислород" как стимул к возмещению ущерба

Житель Архангельской области избежал ареста автомобиля, полностью возместив материальный ущерб от ДТП.

Мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия и по решению суда обязан был возместить пострадавшей стороне причинённый материальный ущерб. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов по  Красноборскому району.

Должник периодически вносил платежи в счёт погашения задолженности, но небольшими суммами, что затягивало исполнение судебного решения.

В рамках исполнительного производства судебным приставом был наложен арест на банковские счета должника и сделаны запросы в органы, регистрирующие и контролирующие имущественное положение граждан. Установлено, что должнику принадлежит автомобиль импортного производства. В качестве меры принудительного исполнения в отношении транспортного средства был вынесен запрет регистрационных действий, а также вручено требование о предоставлении автомобиля для ареста. 

Принятые меры убедили должника исполнить решение суда и возместить взыскателю материальный ущерб в размере 193 тысячи рублей.  Кроме того, он оплатил 7 тысяч рублей исполнительского сбора, вынесенного за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок.

 

22 май 15:40 | : Происшествия

Главные новости


День Хинкала
Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (265)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20