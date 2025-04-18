Жителю Поморья "перекрыли кислород" как стимул к возмещению ущерба

Житель Архангельской области избежал ареста автомобиля, полностью возместив материальный ущерб от ДТП.

Мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия и по решению суда обязан был возместить пострадавшей стороне причинённый материальный ущерб. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов по Красноборскому району.

Должник периодически вносил платежи в счёт погашения задолженности, но небольшими суммами, что затягивало исполнение судебного решения.

В рамках исполнительного производства судебным приставом был наложен арест на банковские счета должника и сделаны запросы в органы, регистрирующие и контролирующие имущественное положение граждан. Установлено, что должнику принадлежит автомобиль импортного производства. В качестве меры принудительного исполнения в отношении транспортного средства был вынесен запрет регистрационных действий, а также вручено требование о предоставлении автомобиля для ареста.

Принятые меры убедили должника исполнить решение суда и возместить взыскателю материальный ущерб в размере 193 тысячи рублей. Кроме того, он оплатил 7 тысяч рублей исполнительского сбора, вынесенного за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок.