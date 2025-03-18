Житель Поморья вспомнил о сыне только после ареста любимого авто

Должник по алиментам погасил долг перед совершеннолетним ребёнком в размере 379 тысяч рублей, чтобы вернуть себе машину.

По решению суда житель Приморского района Архангельской области должен был выплачивать алименты на содержание сына. Несмотря на применение к нему судебными приставами принудительных мер, свои родительские обязанности мужчина исполнял недобросовестно. В результате, к моменту совершеннолетия ребёнка накопилась задолженность в размере 379 тысяч рублей.

Взыскание долга затруднялось тем, что 47-летний должник не работает, официальных источников дохода и денежных средств на счетах не имеет, а принадлежащее ему транспортное средство отечественного производства судебному приставу самостоятельно обнаружить не удалось. Машину объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий установлено, что должник бывает дома только после 21 часа, на автомобиле ездит постоянно. Выехав в вечернее время по адресу проживания неплательщика, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, обследовал прилежащую территорию и обнаружил разыскиваемую «Волгу». Транспортное средство было арестовано и на эвакуаторе отправлено на специализированную стоянку.

Арест автомобиля напомнил мужчине об обязанностях перед ребёнком. В течение двух недель вся сумма задолженности должником была погашена. Чтобы машина вернулась хозяину, ему пришлось оплатить ещё долг по налоговым платежам в размере 63 тысяч рублей и 30 тысяч рублей исполнительского сбора.



