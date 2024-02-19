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В Северодвинске разжаловали начальника налоговой службы

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда              от 18.09.2023, которым бывший начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуждена по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций и охраняемых законом интересов общества или государства).

Суд установил, что она, несмотря на то, что одна из коммерческих организаций уплатила сумму недоимки, пеней и штрафов по решению о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в июне 2019 г. вынесла незаконное решение о приостановлении операций этой организации по счетам в банке, что повлекло в том числе задержку выплаты предприятием заработной платы 148 работникам на сумму не менее 16 млн рублей, создало условия для невозможности исполнения юридическим лицом обязательств перед бюджетной системой государства и контрагентами. 

Вину в совершении преступления осужденная не признала. 

Судом виновной назначено наказание в виде лишения права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года.

Апелляционную жалобу осужденной с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора оставила без удовлетворения.

21 март 12:34 | : Скандалы

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