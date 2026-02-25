Ребенок в больнице. ДТП у аэропорта в Талагах

14 апреля в 18.50 на автодороге «Подъезд к международному аэропорту Талаги от федеральной автодороги М-8 Холмогоры» в районе поворота на деревню Большая Корзиха произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. По предварительным данным, причиной стало несоблюдение дистанции водителями.

Renault остановился для совершения поворота налево, в него въехал Kia, а после «Лада».

В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка – пассажир Рено. По предварительной информации, она получила ушибы. Для обследования ребенок доставлен в больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.