Ребенок в больнице. ДТП у аэропорта в Талагах

14 апреля в 18.50 на автодороге «Подъезд к международному аэропорту Талаги от федеральной автодороги М-8 Холмогоры» в районе поворота на деревню Большая Корзиха произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. По предварительным данным, причиной стало несоблюдение дистанции водителями.
 Renault остановился для совершения поворота налево, в него въехал Kia, а после «Лада».

В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка – пассажир Рено. По предварительной информации, она получила ушибы. Для обследования ребенок доставлен в больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

15 апрель 09:53 | Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20