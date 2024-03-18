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На подъезде к аэропорту "Архангельск" погиб водитель российского авто

18 апреля 2024 года около 14 часов 35 минут в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге «Подъезд к международному аэропорту Архангельск (Талаги) от ФАД М-8 Холмогоры».

На место оперативно прибыли сотрудники органов внутренних дел, МЧС и других экстренных служб.

По предварительным данным, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди иномаркой Renault, которая от удара съехала с проезжей части в кювет.

После этого «Ладу Калину» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Нива».

В результате ДТП водитель «Лады Калины» погиб на месте. Водитель и пассажир «Нивы» получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего

19 апрель 07:25 | : Происшествия

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