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На подъезде к Северодвинску в автоаварии погиб человек

Сегодня около 6.55 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 29-ом километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинску» от федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь по левой полосе автодороги параллельно со следовавшим по правой полосе пассажирским автобусом, потерял контроль над управлением транспортным средством и задел по касательной автобус. После чего водитель легковушки допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Приора».

От удара водителя ВАЗа выбросило на проезжую часть, от полученных травм он скончался. Также в результате ДТП пострадали три человека – пассажиры легковых автомобилей и водитель «Лады». На момент аварии в автобусе находилось 40 человек. Никто из пассажиров не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

13 декабрь 13:31 | : Происшествия

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