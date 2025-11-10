Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рядом с Северодвинском столкнулись "Лада" и "ПАЗ"

3 января около 17:20 на 31 километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинску от федеральной автодороги М8 «Холмогоры»» произошло дорожно-транспортное происшествие.

 По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» 2003 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом «ПАЗ». В рейсовом  транспортном средстве находилось порядка 15 человек, никто не пострадал.

 Водитель и пассажир легкового автомобиля (женщина 1973 года рождения) с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

 Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.

(фото с https://profile.ru)

 

04 январь 10:45 | : Происшествия

Главные новости


Новогодний стол северян: калья, колобашки и оберег охотника
Доброе утро! Похмельные завтраки разных народов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (19)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20