Рядом с Северодвинском столкнулись "Лада" и "ПАЗ"

3 января около 17:20 на 31 километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинску от федеральной автодороги М8 «Холмогоры»» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» 2003 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом «ПАЗ». В рейсовом транспортном средстве находилось порядка 15 человек, никто не пострадал.

Водитель и пассажир легкового автомобиля (женщина 1973 года рождения) с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.

