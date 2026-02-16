Архангелогородец получил 7 лет за убийство дамы сердца

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 30-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 2 октября 2025 года в квартире дома по улице Гуляева в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта с сожительницей, нанес ей удары руками и ногами по голове и телу. От полученных в результате избиения травм пострадавшая скончалась медицинском учреждении.  

Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

