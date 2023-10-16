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В Архангельской области за убийство дают семь лет и не больше

Мы уже сообщали, что архангелогородец получил 7 лет за убийство сына сожительницы. И вот аналогичный приговор.... 

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против личности 40-летнему жителю Лешуконского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 12 сентября 2023 года в частном доме в поселке Усть-Чуласа осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений, возникших на почве ревности, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 41-летней сожительнице. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась от травм, полученных в результате избиения.

На стадии предварительного следствия из показаний свидетелей установлено, что осужденный пришел в дом к местному жителю и обнаружил, что там спит его сожительница. В порыве гнева он ее избил. 

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину частично.

Приговором Лешуконского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://resbash.ru) 

11 декабрь 15:11 | : Происшествия

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