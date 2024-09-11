В Архангельске буйный сосед получил 8 лет за убийство

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности 41-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 18 апреля 2024 года вечером в подъезде дома по улице Воронина в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары руками и ногами по голове и телу 57-летнему соседу, а также бил его головой о пол и стены. Через месяц пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученной в результате избиения травмы головы.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант дела пояснил следователю, что конфликт произошел из-за того, что сосед ему ранее делал замечания, что он шумит в квартире. В процессе общения потерпевший первый его ударил, поэтому он применил к нему физическую силу, после чего они разошлись по квартирам.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного 1 миллион рублей в пользу родственников потерпевшего. Приговор суда не вступил в законную силу.