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Архангелогородец отучал подругу от вредных привычек и убил ненароком

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 37-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием и судом установлено, что в период с 21 апреля по 5 мая 2022 года по месту жительства в квартире дома по улице Садовая в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 33-летней сожительнице. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась 12 мая 2022 года в медицинском учреждении. 

 В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что на протяжении трех месяцев сожительствовал с потерпевшей, которая имела вредные привычки. В состоянии опьянения она падала, приходила домой с синяками. Чтобы ее вразумить ударял по телу, но считает, что от его действий она не могла умереть. В ходе судебного заседания он свою вину также не признал. 

 Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

https://pravda-nn.ru/news)  

29 сентябрь 08:52 | : Происшествия

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