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Житель Архангельска получил 7 лет за убийство сына своей подруги

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 36-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 28 марта 2023 года в квартире дома по проспекту Ломоносова в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к 18-летнему сыну сожительницы, нанес тому множественные удары табуретом, руками и ногами по голове и телу, а когда юноша выбежал на лестничную площадку, догнал его и нанес два удара ножом в область правого плеча. От полученных ранений с повреждением артерии пострадавший скончался 30 марта 2023 года в медицинском учреждении. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что находился в состоянии алкогольного опьянения, у него произошел бытовой конфликт с сожительницей, в ходе которого он ее оскорбил. На почве личной неприязни он избил 18-летнего сына сожительницы, который  заступился за мать,  после чего ударил того ножом в плечо. 

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

11 декабрь 08:50 | : Происшествия

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