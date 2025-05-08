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В Северодвинске милая женщина подрабатывала курьером у мошенников

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы г. Северодвинска, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в значительном размере, и покушение на то же преступление).

Согласно предъявленному обвинению в мае 2024 года жительница г. Северодвинска решила поправить свое материальное положение, для чего по объявлению в «Интернете» вступила в организованную преступную группу, сформированную для обмана граждан под предлогом оказания материальной помощи близкому родственнику или знакомому, являющемуся участником и виновником ДТП, с целью лечения или компенсации вреда пострадавшим.

В то время, как сообщники настойчиво обзванивали потерпевших, убеждая их передать денежные средства, обвиняемая должна была приехать к ним домой и забрать подготовленные деньги, а после перевести их соучастникам на заранее подготовленный банковский счет.

На «удочку» мошенников попалось двое потерпевших 89 и 84 лет, одна из которых передала «курьеру» 250 тыс. рублей, вторая – 120 тыс. рублей. К счастью второй потерпевшей, «курьер» не успела перевести деньги сообщникам и была поймана с поличным.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

16 июнь 08:26 | : Происшествия

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