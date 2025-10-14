Вверх
Северодвинка на побегушках у мошенников отправится топтать зону общего режима

Северодвинский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения признал 49-летнюю жительницу города Северодвинска виновной по ч. 4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в значительном размере и покушение и на мошенничество). 

Установлено, что в мае 2024 года осужденная решила поправить свое материальное положение, для чего по объявлению в «Интернете» вступила в организованную преступную группу, сформированную для обмана граждан под предлогом оказания материальной помощи близкому родственнику или знакомому, являющемуся участником и виновником ДТП, с целью лечения или компенсации вреда пострадавшим. 

В то время, как сообщники настойчиво обзванивали потерпевших, убеждая их передать денежные средства, женщина приезжала к ним домой и забирала подготовленные деньги, а после переводила их соучастникам на заранее подготовленный счет.

Две пожилых женщины поверили в эту историю, одна из них передала курьеру 250 тыс.рублей, вторая – 120 тыс.рублей.

Однако осужденная не успела перевести деньги второй потерпевшей сообщникам и была поймана с поличным. 

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

14 октябрь 16:52 | : Происшествия

