В плесецкой исправительной колонии завелся системный нарушитель порядка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего осужденного за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения, подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).
По версии следствия, 4 декабря 2022 года в ФКУ ИК-21 УФСИН России по Архангельской области сотрудник исправительного учреждения выявил подозреваемого, который находился в отряде в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника, который сопровождал его в дежурную часть для прохождения медицинского освидетельствования, публично оскорбил представителя власти и ударил его рукой по лицу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
Заподозренный пояснил, что все произошло случайно.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.