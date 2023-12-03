Заключенный бунтовал в Архангельской областной больнице УФСИН

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание за дезорганизацию деятельности исправительной колонии 23-летнего мужчины, ранее судимого за преступления против собственности, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, осужденный, отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима и находясь на лечении в областной больнице УФСИН России по Архангельской области, высказал в адрес сотрудников учреждения оскорбления и угрозы применения насилия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области и прокуратуры.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.