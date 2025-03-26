Житель Котласа ответит в суде за сломаный нос дорожного полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 27-летнего жителя города Котласа в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Следствием установлено, что 30 мая 2025 года вечером у торгового центра в городе Котласе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к сотрудникам патрульно-постовой службы МО МВД России «Котласский», которые проводили правовое разбирательство с водителем транспортного средства, совершившим административные правонарушения. Обвиняемый публично оскорбил представителей власти и применил в отношении одного из них насилие, опасное для здоровья. Сотрудники органов внутренних дел пресекли противоправные действия и доставили обвиняемого в отдел полиции для разбирательства.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.