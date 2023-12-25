Пьяный житель Плесецка избил участкового полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя поселка Плесецк, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 27 января 2024 года ночью участковый уполномоченный полиции по сообщению жильцов прибыл по месту жительства подозреваемого по улице Пригородная в поселке Плесецк в связи с нарушением им общественного порядка. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая избежать правового разбирательства, нанес полицейскому множественные удары руками и ногами по голове и телу. Противоправные действия нарушителя порядка были пресечены. Сотрудник полиции обратился в медицинское учреждение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.