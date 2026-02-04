В Онеге пролетария зацепило металлическим крюком

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту получения травмы 44-летним работником коммерческой организации.

По версии следствия, 5 апреля 2026 года вечером на производственном участке коммерческой организации в городе Онеге при перемещении пиломатериалов металлическим крюком рабочий получил травму ноги.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности и степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.