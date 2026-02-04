В Онеге пролетария зацепило металлическим крюком

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту получения травмы 44-летним работником коммерческой организации.

 По версии следствия, 5 апреля 2026 года вечером на производственном участке коммерческой организации в городе Онеге при перемещении пиломатериалов  металлическим крюком рабочий получил травму ноги. 

 Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия. В ходе проверки  будет дана оценка соблюдению правил  безопасности и степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

 

09 апрель 09:02 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20