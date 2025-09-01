Тяжелая травма рабочего из Онеги заинтересовала следователей

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации о получении тяжелых травм работником предприятия в Онежском районе. 14 октября 2025 года при укладке дорожного полотна железобетонными плитами произошел обрыв монтажной петли и освободившийся строп с крюком отскочил в голову рабочему. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать оценку соблюдению требований охраны труда и степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.