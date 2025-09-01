Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Тяжелая травма рабочего из Онеги заинтересовала следователей

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации о получении тяжелых травм работником предприятия в Онежском районе. 14 октября 2025 года при укладке дорожного полотна железобетонными плитами произошел обрыв монтажной петли и освободившийся строп с крюком отскочил в голову рабочему. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать оценку соблюдению требований охраны труда и степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

22 октябрь 10:55 | : Происшествия

Главные новости


Суд Сельских Расправ. Из прошлого Поморья
Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (292)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20