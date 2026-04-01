Убийство подростка положило конец гостевому домику в СНТ "Черемушки"

Приморский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к собственнику жилого дома, расположенного в СНТ «Черемушки» Приморского муниципального округа, с требованием прекратить его эксплуатацию в качестве гостевого.

Основанием для обращения с иском в суд послужили результаты изучения материалов уголовного дела, возбужденного по факту убийства несовершеннолетнего, свидетельствующие о том, что смертельное ножевое ранение ему причинено в ходе распития спиртных напитков с 20 лицами в указанном доме, который был предоставлен им в аренду на сутки.

При этом в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства оказание услуг по размещению отдыхающих в жилых домах на территории СНТ не допускается.

Решением Приморского районного суда Архангельской области заявленные прокурором требования признаны обоснованными и удовлетворены.

Исполнение судебного решения находится на контроле территориального прокурора.