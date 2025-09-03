Вверх
Прокуратура запретила использовать жилой дом в Лахте как гостиницу

Приморский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к собственнику жилого дома, расположенного в дер. Лахта Приморского муниципального округа, с требованием прекратить его эксплуатацию в качестве гостиницы.

Основанием для обращения с иском в суд послужили результаты рассмотрения в  прокуратуре коллективного обращения жителей дер. Лахта, свидетельствующие о том, что предоставление указанного дома, расположенного на земельном участке с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», в краткосрочную аренду третьим лицам для оказания гостиничных услуг сопровождается многочисленными нарушениями общественного порядка, в том числе в ночное время, а также нарушением тишины и покоя соседей.

Решением Приморского районного суда Архангельской области заявленные прокурором требования признаны обоснованными, эксплуатация жилого дома в качестве гостевого дома (гостиницы) запрещена до изменения в установленном законом порядке назначения объекта капитального строительства с «жилого дома» на назначение, предусматривающее временное размещение и проживание граждан, а также изменение вида разрешенного использования земельного участка на размещение гостиниц либо зданий и сооружений, предназначенных для развлечения.

Не согласившись с судебным актом, ответчик воспользовался правом на его обжалование, указав, что указанный дом используется им и членами его семьи для собственного проживания, а также проживания его родственников и знакомых. Сдача жилого дома в краткосрочный наем, как правило, осуществлялась по выходным, все остальное время он использовался ответчиком.

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда доводы апелляционной жалобы признала несостоятельными, решение суда первой инстанции оставила без изменения.

03 сентябрь 16:35 | : Скандалы

