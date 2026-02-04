В Вельске осудили автоубийцу из Санкт-Петербурга

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя г. Санкт-Петербурга виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц).

Суд установил, что 31 августа 2025 года осужденный, управляя технически исправным автомобилем марки «Киа Рио», двигаясь по 778 километру автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры» на территории деревни Игнатовка Вельского района, утратил контроль за транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки «Рено Сандеро».

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Рено», а также малолетний пассажир автомобиля «Киа» получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте аварии. Еще одному пассажиру автомобиля марки «Киа Рио» причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

 

08 апрель 14:25 | : Происшествия

