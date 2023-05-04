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В Архангельске убили уголовника

18 июня 2023 года утром в квартире дома по улице Вторая линия в городе Архангельске обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 36-летнего мужчины с ножевым ранением груди.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 50-летний знакомый потерпевшего. 

Предварительно установлено, что в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемый на почве личных неприязненных отношений нанес один удар клинком ножа в область груди потерпевшего, после чего предпринял меры к сокрытию следов преступления.   

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении  задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г. Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

19 июнь 11:37 | : Происшествия

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