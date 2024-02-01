В Архангельске раскрыто убийство молотком на улице Воронина

30 мая 2024 года вечером в квартире дома на улице Воронина в городе Архангельске обнаружено тело 40-летнего мужчины с множественными ушибами, гематомами и ссадинами на теле. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее судимый за преступления против собственности 25-летний неработающий знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что в течение последних двух дней в его квартире компания употребляла спиртные напитки. В ходе возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему хозяин жилища нанес последнему множественные удары по голове и телу руками, ногами и подобранным в квартире молотком. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.