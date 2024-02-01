Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске раскрыто убийство молотком на улице Воронина

30 мая 2024 года вечером в квартире дома на улице Воронина в городе Архангельске обнаружено тело 40-летнего мужчины с множественными ушибами, гематомами и ссадинами на теле. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее судимый за преступления против собственности 25-летний неработающий знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что в течение последних двух дней в его квартире компания употребляла спиртные напитки. В ходе возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему хозяин жилища нанес последнему множественные удары по голове и телу руками, ногами и подобранным в квартире молотком. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

06 июнь 08:10 | : Происшествия

Главные новости


Недоступная среда. На коляске по центру Архангельска (видеорепортаж)
Читайте и обрящете. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (64)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20