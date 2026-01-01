Вверх
В деревне под Вельском трое выпивох похоронили подо льдом мужчину

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения в проруби тела 25-ти летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержаны трое ранее привлекавшихся к уголовной ответственности жителей города Вельска.

По версии следствия, в ночь на 19 января 2026 года в кафе в деревне Лукинская Вельского района в ходе совместного употребления спиртных напитков между потерпевшим и одним из подозреваемых произошел словесных конфликт. На улице они затолкали потерпевшего в багажник транспортного средства, вывезли в безлюдное место, нанесли множественные удары руками и подручными предметами по голове и телу, после чего сбросили его в прорубь реки Пежма у деревни Шелюбинская Вельского района. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

20 январь 13:41 | : Происшествия

