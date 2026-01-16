В Вельске двое пытались похитить маткапитал, но попались

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 47-летнего вологжанина, а также четырех местных жительниц виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Судом установлено, что в период с 2017 по 2021 год житель Вологодской области и 41-летняя жительница Вельского района Архангельской области, обладая каждый опытом работы на рынке недвижимого имущества, вступали в сговор с женщинами, имеющими государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, и предлагали им незаконно обналичить данные средства. Достоверно зная о строго целевом характере использования материнского капитала, соучастники из корыстных побуждений использовали схему хищения бюджетных средств под видом улучшения жилищных условий.

Для реализации преступного умысла, в нарушение положений Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», злоумышленники организовали фиктивное оформление земельных участков в собственность владелиц сертификатов. Затем от их имени оформлялись подложные договоры целевого потребительского займа на строительство индивидуальных жилых домов через сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, расположенный в г. Вельске.

В дальнейшем пакеты документов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о мнимом улучшении жилищных условий, направлялись в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданных займов за счет средств материнского капитала. В действительности строительство жилых домов на приобретенных участках не планировалось и не осуществлялось, а полученными денежными средствами, соучастники распоряжались по своему усмотрению, распределяя их между собой. Своими действиями виновные причинили крупный материальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Приговором суда виновным с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначено наказание в виде штрафа в размере от 110 тыс. до 200 тыс. рублей.

В законную силу приговор не вступил.