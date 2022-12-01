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В Вельском районе псевдостроители нагло обналичивали материнский капитал

В ходе проведенной прокуратурой Вельского района проверки реализации национального проекта «Демография» выявлены факты хищения средств материнского капитала.

Установлено, что двумя жителями Вельского района с одним из кредитных потребительских кооперативов заключены договоры целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов.

Несмотря на то, что одним из источников финансирования строительства являлись средства материнского капитала, полученные в качестве меры социальной поддержки, строительство домов фактически не осуществлялось, а средства материнского капитала направлены на погашение суммы задолженности полученного займа, т.е. фактически обналичены и использованы в личных целях. 

 В этой связи прокуратура направила материалы проверки в следственный отдел ОМВД России по Вельскому району, где возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Правоохранительными органами устанавливаются лица, причастные к организации процесса обналичивания средств материнского капитала.

Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой Вельского района на контроль.

28 декабрь 12:20 | : Происшествия

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