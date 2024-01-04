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Вельчанка пустила материнский капитал на погашение потребительского займа

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной 38-летнюю жительницу Вельского района по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Установлено, что в январе 2009 года осужденная получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, после чего, в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, вступила в потребительский кооператив, в котором заключила договоры целевого займа на строительство индивидуального жилого дома.

Несмотря на то, что одним из источников финансирования строительства дома являлись средства материнского капитала, полученные в качестве меры социальной поддержки, строительство фактически не осуществлялось, а средства материнского капитала направлены на погашение суммы задолженности полученного займа, т.е. фактически обналичены и использованы в личных целях.

Преступными действиями государству причинен материальный ущерб 
 на сумму свыше 270 тыс. рублей. 

Вину в совершении преступления обвиняемая признала, в содеянном раскаялась, способствовала изобличению соучастников преступления.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования прокуратуры о компенсации причиненного материального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://news.sgnorilsk.ru) 

03 апрель 12:31 | : Скандалы

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