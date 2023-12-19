Жительница Вельского района провернула махинацию с материнским капиталом

Прокуратура Вельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Вельского района, обвиняемой ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2009 года обвиняемая получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, после чего с ноября 2020 года по февраль 2021 года,

действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному

сговору с неустановленными лицами, вступила в потребительский кооператив, в котором заключила договоры целевого займа на строительство индивидуального жилого дома.

Несмотря на то, что одним из источников финансирования строительства жилого дома являлись средства материнского капитала, полученные в качестве меры социальной поддержки, строительство дома фактически не осуществлялось, а средства материнского капитала направлены на погашение суммы задолженности полученного займа, т.е. фактически обналичены и использованы в личных целях.

Преступными действиями государству причинен материальный ущерб

на сумму 277 254 рублей.

Обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объеме.

За данные действия предусмотрено наказание, в том числе, в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.