Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котлашанка употребила материнский капитал не туда

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда                             от 24.09.2025, которым жительница г. Котлас признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере).  

Как установлено судом, она, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, достоверно зная о целевом характере использования средств при получении этой социальной выплаты, действуя из корыстных побуждений, решила совершить хищение бюджетных денежных средств, использовав их на иные цели. 

Для этого в нарушение положений Федерального закона от 29.12.2006                    № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» виновная в 2017 году предоставила в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас и Котласском районе (с 01.01.2023 – клиентская служба социального фонда России в городе Котлас и Котласском муниципальном районе) якобы с целью улучшения жилищных условий членов её семьи заведомо ложные и недостоверные сведения о сносе старого дома, расположенного в деревне в Красноборском районе, и о намерении исполнить обязательства по строительству нового индивидуального жилого дома на том же участке. 

Однако с 2017 года строительство либо реконструкция домов на указанном участке осужденной не осуществлялись.  

Полученными денежными средствами материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей она распорядилась по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации. 

Виновная вину в совершении преступления не признала, причиненный ущерб возместила в полном объеме.

Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. 

Апелляционную жалобу защитника с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

 

17 ноябрь 09:24 | : Происшествия

Главные новости


Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал
Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (220)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20