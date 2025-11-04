Котлашанка употребила материнский капитал не туда

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 24.09.2025, которым жительница г. Котлас признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере).

Как установлено судом, она, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, достоверно зная о целевом характере использования средств при получении этой социальной выплаты, действуя из корыстных побуждений, решила совершить хищение бюджетных денежных средств, использовав их на иные цели.

Для этого в нарушение положений Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» виновная в 2017 году предоставила в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас и Котласском районе (с 01.01.2023 – клиентская служба социального фонда России в городе Котлас и Котласском муниципальном районе) якобы с целью улучшения жилищных условий членов её семьи заведомо ложные и недостоверные сведения о сносе старого дома, расположенного в деревне в Красноборском районе, и о намерении исполнить обязательства по строительству нового индивидуального жилого дома на том же участке.

Однако с 2017 года строительство либо реконструкция домов на указанном участке осужденной не осуществлялись.

Полученными денежными средствами материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей она распорядилась по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Виновная вину в совершении преступления не признала, причиненный ущерб возместила в полном объеме.

Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Апелляционную жалобу защитника с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.