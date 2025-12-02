Полиция Северодвинска просит помочь поймать воровку

В производстве следственного отдела по городу Северодвинску  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской  области и Ненецкому автономному округу находится уголовное дело, возбужденное по факту кражи денежных средств с банковского счета несовершеннолетней.

Преступление совершено 11 октября 2025 г. в период времени с 15 часов 35 минут до 15 часов 42 минут по адресу: город Северодвинск, проспект Бутомы, дом 9. 

Устанавливается личность женщины (на фото), которая может быть причастна к краже денежных средств. 

На вид: 35-40 лет, среднего телосложения, волосы светлые, длинные. Была одета: куртка белого цвета удлиненная с капюшоном, джинсы синего цвета, кофта зеленого цвета, туфли черного цвета.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в ОМВД России по городу Северодвинску либо в  следственный отдел по  городу Северодвинску регионального следственного управления  СКР по номерам телефонов: 8(818-4) 56-05-58, 8(818-4) 56-19-42, +7(996)921-59-11, +7(911)574-52-71.  Конфиденциальность гарантируется.


04 апрель 11:14 | : Происшествия

