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Полиции Северодвинска требуется помощь в поисках мошенницы

Сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску устанавливается личность женщины, которая может быть причастна к совершению мошенничества.

По имеющимся данным, 10 октября 2023 года около 12 часов неизвестная, в квартире дома по улице Октябрьской в г. Северодвинске

, похитила у пенсионерки 1931 года рождения денежные средства.

К совершению данного преступления может быть причастна гражданка, попавшая в объектив камер видеонаблюдения.

Приметы разыскиваемой: рост около 150-160 см, плотного телосложения. Была одета: куртка черного цвета до пояса с объемным капюшоном, брюки темно-серого цвета в клетку, кроссовки белого цвета. При себе имела сумку черного цвета, надетую через плечо.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении указанной женщины, просим сообщить информацию по телефонам: 8 (8184) 56-05-58, 56-15-59, 921-675-67-05. Конфиденциальность гарантируется.

 

12 октябрь 07:30 | : Происшествия

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