Полиция просит помощи в розыске женщины из Североонежска

Следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения Каменевой Веры Васильевны, 03.08.1948 года рождения.

Предварительно установлено, что 3 января 2023 года около 20 часов Каменева Вера ушла из квартиры, расположенной по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Североонежск, 1 мкрн., д.2, до настоящего времени домой не вернулась и о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: европейский тип внешности, рост около 150 см, на вид 70-75 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серого цвета, волосы средней длины и седые.

На момент безвестного исчезновения была одета: куртка из болони с капюшоном синего цвета, шапка светло-серого цвета, юбка, ботинки за замке черного цвета.

Особые приметы: шрам длиной около 5 см на одной из ладоней.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просим обратиться в следственный отдел по ЗАТО г.Мирный, расположенный по адресу: поселок Плесецк, улица Ленина, 23, телефон приемной (818-32) 7-13-08, телефон полиции: (818-32) 7-10-82.