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Полиция просит помочь найти жителя Онеги

Следственным отделом по городу Онега Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения без вести пропавшего Богданова Владимира Севастьяновича, 24.06.1941 года рождения.

Предварительно установлено, что 23 июля 2022 года около 8 часов Богданов ушёл из дома, расположенного по адресу: Архангельская область, город Онега, проспект Ленина, дом 172, в лесной массив, расположенный в районе Дворца спорта, до настоящего времени не вернулся и о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темные, лицо смуглое.

Был одет: костюм камуфляжный, резиновые сапоги черного цвета, при себе имел баул синего цвета. Мобильного телефона при себе не имел.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в следственный отдел по городу Онега, телефон приемной (818-39) 7-12-89, телефон полиции: (818-39) 7-13-87, 7-37-95 или 02.

21 август 10:07 | : Происшествия

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