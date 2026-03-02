Архангелогородец вспомнил про алименты в критический для себя момент

Архангелогородец вспомнил о детях, лишь став фигурантом уголовного дела за неуплату алиментов.

            По решению суда отец двоих детей обязан выплачивать алименты в размере ½ величины прожиточного минимума на каждого. Из-за безответственного отношения 42-летнего мужчины к своим родительским обязанностям накопился долг в размере почти 156 тысяч рублей.

            Несмотря на привлечение к административной ответственности за неуплату алиментов и назначенное ему наказание в виде 40 часов обязательных работ, должник продолжал уклоняться от участия в материальной поддержке своих детей. Дознавателем ОСП по Ломоносовскому округу г. Архангельска в отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ.

            Только в ходе расследования гражданин осознал всю серьёзность последствий привлечения к уголовной ответственности и выплатил долг по алиментам в полном объёме. Уголовное дело прекращено в соответствии с п. 3 примечания к ст. 157 УК РФ.

