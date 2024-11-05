Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Убийство в новодвинской скупке металла передается в суд

Прокуратурой г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 40-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ (убийство, кража).

По версии следствия 16.09.2024 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории пункта приема металла в Новодвинске, в ходе конфликта с работником пункта, обусловленного разногласиями в цене сдаваемого металла, нанес мужчине не менее 15 ударов ножом, причинив ранения, которые привели к его смерти.

После совершения убийства обвиняемый похитил денежные средства организации на сумму 15 170 рублей.      

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело будет направлено в Новодвинский городской суд                             для рассмотрения по существу.

28 ноябрь 08:51 | : Происшествия

Главные новости


Что нам ждать от Arctic open?
Музыка в жизни Ломоносова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (390)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20