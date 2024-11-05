Убийство в новодвинской скупке металла передается в суд

Прокуратурой г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 40-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ (убийство, кража).

По версии следствия 16.09.2024 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории пункта приема металла в Новодвинске, в ходе конфликта с работником пункта, обусловленного разногласиями в цене сдаваемого металла, нанес мужчине не менее 15 ударов ножом, причинив ранения, которые привели к его смерти.

После совершения убийства обвиняемый похитил денежные средства организации на сумму 15 170 рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело будет направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.