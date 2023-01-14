В деревне Моржегоры совершено убийство с особой жестокостью

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя д. Моржегоры Виноградовского района Архангельской области, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Установлено, что в ночь на 03 июля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры, обусловленной агрессивным поведением его знакомого и нежеланием того покидать квартиру, решил совершить его убийство.

Желая причинить особые страдания, он вооружился ножом и кузнечным зубилом и нанес ими, а также руками и неустановленными твердыми предметами потерпевшему множественные удары по голове и различным частям тела, причинив в общей сложности не менее 204 повреждений, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал частично. В момент совершения убийства он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Архангельский областной суд.