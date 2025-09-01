Архангельский полицейский спас 88-летнего пенсионера от разорения

В дежурную часть отдела полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску нарядом патрульно-постовой службы полиции из крупного торгового центра был доставлен 88-летний мужчина. В процессе общения со стражами правопорядка пенсионер рассказал, что его пытались обмануть мошенники, а от перевода крупной суммы его уберёг сотрудник полиции.

По словам пожилого человека, три дня назад ему позвонили якобы из регистратуры поликлиники и сообщили, что на пятницу он записан на сдачу анализа крови. Однако мужчина был у врача буквально час назад и лично брал талончик на четверг. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, собеседник попросил северянина назвать номер СНИЛС, что тот и сделал.

На следующее утро мужчину побеспокоила уже сотрудница «правоохранительных органов». Она проинформировала, что тот продиктовал свои данные мошенникам, и теперь на его имя открыты счета, с которых переведена крупная сумма террористической организации. В связи с этим потерпевшего приглашают для дачи объяснений в другой город. Когда пенсионер наотрез отказался ехать, неизвестная посоветовала ему «специалиста», который поможет оформить необходимые документы и «задекларировать» средства.

В ходе дальнейшего разговора пожилой горожанин рассказал, где хранит свои сбережения, после чего получил совет обналичить их и перевести на «безопасные счета» для проверки. Рассказывать о происходящем нельзя было даже самым близким.

Поверив в реальность происходящего, пенсионер закрыл один счёт. Получив 700 тысяч рублей, по указанию собеседника он отправился в крупный торговый центр, расположенный в округе Майская Горка. У банкомата пожилому мужчине продиктовали логин и пароль для проведения операции без использования карты, но из-за волнения тот никак не мог правильно набрать их.

Постепенно у банкомата возникла очередь. Человеком, стоявшим за потерпевшим, оказался находившийся в этот день на выходном сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Архангельску. Догадавшись, что гражданин говорит по телефону с мошенниками, полицейский попросил его не совершать никаких операций и отойти от банкомата, после чего сообщил о произошедшем в дежурную часть. Благодаря бдительности и умелым действиям сотрудника ППС удалось сохранить накопления пенсионера.

По факту покушения на мошенничество, совершённое в крупном размере, следователями СУ УМВД России по г. Архангельску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские устанавливают все обстоятельства данного противоправного деяния.