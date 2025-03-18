Житель Мирного попался на многоходовку телефонных мошенников

В полицию Архангельска обратился 57-летний житель города Мирного. По словам мужчины, ему позвонили от имени Пенсионного фонда и под предлогом пересчета выплат попросили сообщить код из смс-сообщения.

Спустя некоторое время звонок раздался вновь. На этот раз собеседник назвался сотрудником правоохранительного ведомства и проинформировал, что личный кабинет мужчины на портале Госуслуги взломан. С использованием хранившихся там личных данных злоумышленники оформили на его имя крупный кредит. Чтобы аннулировать этот заем, необходимо срочно внести на «безопасный» счет Центробанка аналогичную сумму. Поверив, северянин выполнил все инструкции незнакомца.

Затем собеседник обратился к жителю Мирного с просьбой, оказать помощь в поимке мошенников, которые взломали его Госуслуги. Для этого мужчине необходимо было отправиться в Архангельск, где заключить якобы фиктивный договор о продаже своей машины. Северянин согласился. Доехав на автомобиле до областного центра, он продал транспортное средство, а вырученные деньги также перечислил на «безопасный» счет.

После перевода средств мужчину проинформировали, что мошенники успешно задержаны, а его автомобиль пока оставлен на штраф-стоянке. Однако для его получения необходимо внести еще 200 тысяч, Так своих сбережений у мужчины не осталось, за помощью он обратился к сыну. Затем потребовалось сделать другие платежи. Во время третьего звонка с просьбой о переводе крупной суммы, сын потребовал объяснений. Поняв, что отца обманули, мужчина посоветовал ему обратиться в полицию.

В течение месяца житель Мирного перевел мошенникам порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Общаясь со стражами порядка, потерпевший признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся на работе, однако не смог распознать обман.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают граждан критично относиться к звонкам, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере. Не переводите денежные средства на сторонние и «безопасные» счета по указанию неизвестных, кем бы они ни представлялись. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам обманывать Вас!